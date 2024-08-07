Орловские самозанятые начали сами формировать свои пенсии

Уже более 300 самозанятых в Орловской области добровольно уплачивают страховые взносы.

В Орловской области уже 318 граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход, платят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Такие данные приводит Отделение Социального фонда России по Орловской области. Напомним, что у самозанятых нет обязанности уплачивать такие взносы, дело это добровольное. Процент тех, кто сам формирует свою пенсию, пока невелик. По данным УФНС, а Орловской области сейчас зарегистрировано более 36,4 тысячи самозанятых.

«Гражданам, которые хотят добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, необходимо подать соответствующее заявление, – пояснили в Отделении СФР. – Сделать это можно в электронном виде на портале госуслуг, лично в Отделение СФР, а также направить с использованием услуг почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления».

Периоды добровольной уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но их продолжительность не может превышать более половины требуемого стажа для назначения страховой пенсии по старости – 7 лет 6 месяцев. Уплата страховых взносов также увеличивает величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Для назначения страховой пенсии по старости в 2024 году необходимо достижение пенсионного возраста (мужчинам – 63 года, женщинам — 58 лет), 15 лет страхового стажа и 28,2 ИПК.

Как уже рассказывал «Орелград», количество самозанятых граждан в Орловской области постоянно растет. В налоговой службе это объясняют тем, что специальный режим «Налог на профессиональный доход» очень привлекателен. Он позволяет легально вести бизнес и получать доход от постоянной работы или подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

«Самозанятые применяют пониженные налоговые ставки – 4 или 6 процента, не представляют налоговую отчетность и не используют контрольно-кассовую технику, – пояснила начальник отдела оказания государственных услуг УФНС России по Орловской области Елена Левушкина. – Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход не обязаны уплачивать фиксированные взносы на пенсионное страхование. Уплата может осуществляться в добровольном порядке».

ИА «Орелград»