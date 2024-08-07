Жительница Мценска оказалась “серийной драчуньей”

Потерпевших девочек было несколько.

Как сообщили в Управлении Следственного комитета России, дело, возбуждённое около месяца назад, уже завершено и направлено в суд для рассмотрения.

Инциденты произошли во Мценске. В нанесении побоев несовершеннолетним девочкам подозревается 24-летняя местная жительница.

Первый случай произошёл 13 мая. Женщина вступила в конфликт с ранее знакомой ей школьницей, избила её и облила жертву “красящей жидкостью”. Второй эпизод имел место 30-го числа того же месяца. Тогда взрослая орловчанка напала на другую девочку.

Кроме того, ранее данная женщина привлекалась к административной ответственности, причём тоже именно за нанесение побоев.

В прокуратуре Орловской области дополнительно сообщили, что, по итогам проведённой проверки, были внесены официальные представления в адрес главы городской администрации и начальника местного отделения полиции.

ИА «Орелград»