Областные власти распределят субсидии на картошку

Конкурсный отбор стартовал в Орловской области.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте конкурсного отбора на предоставление субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Предусмотрено несколько направлений. Так, победителям отбора из областного бюджета возместят часть затрат на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв, производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Отдельным направлением субсидирования является возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта.

Прием заявок от соискателей завершится 14 августа 2024 года. Цель – увеличение посевной площади под картофелем в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, и рост объемов овощеводства. Заявки и документы принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Финансирование обеспечивается по линии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Размер субсидии определяется по специальной формуле, но не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат. Ранее департамент сельского хозяйства утвердил на 2024 год объемы внесения удобрений, используемых при производстве картофеля и овощей открытого грунта – не менее 300 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади. Данная величина будет учитываться при расчете размеров субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.

ИА «Орелград»