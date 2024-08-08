Демографическая ситуация в Орле продолжает ухудшаться

Население региона вымирает по естественным причинам.

Демографическая ситуация в Орле и Орловской области продолжает ухудшаться. Об этом можно судить по докладу Орелстата о социально-экономическом положении региона. Из него следует, что с начала текущего года в областном центре родилось 714 человек и умерло 1953 человека. Число умерших превысило число родившихся в 2,7 раза. Иными словами, демографическая ситуация в областном центре в январе-мае 2024 года характеризовалась естественной убылью населения.

Тенденция характерна для всего региона. Определяющим фактором процесса депопуляции в Орелстате называют превышение числа умерших над числом родившихся. За 5 месяцев 2024 года в целом по региону умерло 2,6 раза больше человек, чем родилось – 4852 и 1876 человек соответственно. Естественная убыль населения по итогам января-мая составила 2976 человек. Для сравнения, годом ранее она составляла 2868 человек.

Тревожит статистика младенческой смертности, которая по сравнению с предыдущим годом выросла в два раза. Так, годом ранее в Орловской области умерли восемь детей, не проживших и 12 месяцев. В этом году таковых уже 16. Общий уровень смертности составляет 16,9 на каждую 1000 жителей региона, рождаемости – 6,5 на каждую 1000 орловцев. Уровень младенческой смертности – 8,4 случая смерти на каждую 1000 детей, родившихся живыми.

«По оценке, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента), – информирует Орелстат. – В январе-мае 2024 года на каждую тысячу заключенных браков приходилось 1258 разводов (в 2023 году – 1251)».

ИА «Орелград»