Орловский театр кукол откроет сезон «Сказкой о попе и о работнике его Балде»

Премьера назначена на 1 сентября. В этот день состоится открытие 82 театрального сезона.

В основу постановки легло одно из самых весёлых и остроумных произведений Александра Пушкина. Спектакль учит зрителя, что доброта и находчивость всегда побеждают жадность и трусость, отмечают в театре.

Интерактивный спектакль выполнен в тематике балаганной истории. Увидеть его можно 1, 6, 7 сентября. Начало в 11:00.

Над спектаклем работали заслуженный артист РФ Олег Пономарёв (режиссёр-постановщик) и заслуженный работник культуры РФ Светлана Рыжкова (художник-постановщик). Подробнее об артистах и премьере читайте в группе театра в соцсетях и на сайте.

ИА “Орелград”