В Орловской области для курян открыли горячую линию по образованию

Об этом сообщает профильный департамент региона.

«Специалисты, работающие на горячей линии, готовы предоставить необходимую информацию и помочь в решении проблем», – сообщают чиновники в соцсетях.

Телефон горячей линии: +7 930 868 74 88.

Напомним, 8 августа губернатор Орловской области проинформировал, что регион принял 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Все эвакуированные размещены в гостиницах и пунктах временного размещения. Подготовлены дополнительные места. В соцсетях орловцы предлагают жилье курянам, чтобы люди могли покинуть зону боевых действий.

ИА “Орелград”