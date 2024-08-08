В Орловской области для курян открыли горячую линию по образованию

8.8.2024 | 16:40 Новости, Образование

Об этом сообщает профильный департамент региона.

Фото: департамент образования Орловской области

«Специалисты, работающие на горячей линии, готовы предоставить необходимую информацию и помочь в решении проблем», – сообщают чиновники в соцсетях.

Телефон горячей линии: +7 930 868 74 88.

Напомним, 8 августа губернатор Орловской области проинформировал, что регион принял 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Все эвакуированные  размещены в гостиницах и пунктах временного размещения. Подготовлены дополнительные места. В соцсетях орловцы предлагают жилье курянам, чтобы люди могли покинуть зону боевых действий.

ИА “Орелград”


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