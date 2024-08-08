В Ливнах снизился возраст детей, переступающих черту закона

Тревожная тенденция была озвучена в администрации города.

Как сообщает администрация Ливен, на оперативном совещании при главе города были озвучены итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за первое полугодие 2024 года. С основным докладом на эту тему выступила главный специалист комиссии Екатерина Репина. По ее словам, по состоянию на 1 июля 2024 года на профилактическом учете состоит 24 ливенских подростка, в том числе 22 школьника. Из них 9 подростков состоят на учете за распитие спиртных напитков, а 12 человек совершили противоправные поступки в возрасте до 16 лет.

«По всем противоправным поступкам снизился возраст детей, которые переступают черту закона, – отметила Екатерина Репина. – В социально опасном положении на учете комиссии значатся 24 семьи, у них на иждивении находятся 45 несовершеннолетних детей. 15 родителей из 24 в этих семьях не работают».

Репина озвучила и основные причины постановки на учет. Так, у взрослых это, прежде всего, уклонение от воспитания детей или от защиты их прав и интересов в связи со злоупотреблением алкогольными напиткам. Также распространенной причиной является «ненадлежащее осуществление воспитания и защиты прав несовершеннолетних».

Несовершеннолетних на учет в основном ставят за совершение краж и хищения – 50 процентов от общего числа. На учет ставят тех, в отношении кого был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Следующая распространенная причина – употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 37,5 процента подростков поставлено на учет именно из-за этого.

«По итогам доклада глава города Сергей Трубицин поручил усилить комплексную работу во взаимодействии со всеми службами системы профилактики в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних», – сообщает администрация Ливен.

ИА «Орелград»