В Ливнах изъяли 15 единиц оружия

Еще 40 единиц оружия ливенцы сдали силовикам добровольно.

Начальник пункта централизованной охраны Ливенского отделения вневедомственной охраны филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области» Андрей Еремин выступил на оперативном совещании в ливенской мэрии и рассказал о проведенной работе. Об этом сообщила администрация Ливен.

«Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы в городе Ливны выявлено свыше 40 нарушений, – доложил Андрей Еремин. – Изъято свыше 15 единиц оружия, добровольно сдано 30 единиц оружия, из них 5 единиц на возмездной основе на общую сумму 30 тысяч рублей».

По его словам, в настоящий момент на учете в Управлении Росгвардии по Орловской области в городе Ливны состоит более 3000 владельцев гражданского оружия. В их пользовании находится свыше 4000 единиц оружия. Контролирует ситуацию в данной сфере отделение лицензионно-разрешительной работы. Оно «реализует комплекс мер, направленных на предоставление гражданам и юридическим лицам государственных услуг в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности».

Также Андрей Еремин рассказал об охране объектов, данная функция возложена на подразделения вневедомственной охраны. Всего в Ливнах под охраной находятся около 400 объектов различных форм собственности. По словам докладчика, в текущем году группами задержания пресечено более 20 правонарушений, непосредственно на месте совершения правонарушений переданы сотрудникам органов внутренних дел 8 граждан.

Также совершено более 600 выездов на охраняемые объекты, квартиры и места хранения имущества граждан по сигналу «Тревога».

«Теперь в нашем ведомстве появилась возможность защитить свой автомобиль с помощью охранной и тревожной сигнализации, – отметил также докладчик. – В случае возникновения экстренной ситуации, а это может быть не только угроза угона, но и технические неполадки с машиной на трассе, резкое ухудшение состояния здоровья у водителя или пассажиров, приводится в действие тревожная кнопка. Сигнал мгновенно передается на пульт вневедомственной охраны с координатами нахождения транспортного средства вне зависимости от того, в каком регионе находится автомобиль».

Данная услуга называется система «Автоохрана». По словам Еремина, на практике уже были случаи, когда росгвардейцы реагировали на сигналы тревоги, поступившие из автомобилей из других регионов по территории Орловской области. «И это действительно работает», – заверил Еремин.

ИА «Орелград»