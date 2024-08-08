Зарезавший приятеля орловец получил 13 лет

Отбывать срок заключения он будет в колонии строгого режима.

Как сообщает Северный районный суд города Орла, вынесен обвинительный приговор в отношении неоднократно судимого местного жителя. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). В пресс-службе суда уточнили, что жертвой рецидивиста стал его знакомый.

Из материалов уголовного дела следовало, что кровавый инцидент произошел 11 января 2024 года в одной из квартир по улице Кузнецова. Было установлено, что подсудимый вместе со своим приятелем распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Подсудимый схватил подвернувшийся под руку кухонный нож и с силой нанес им не менее четырех ударов своему оппоненту.

Удары угодили в область жизненно-важных органов, как установило следствие. Раны оказались смертельными – потерпевший скончался на месте происшествия. Убийца не стал скрываться. Он сам позвонил в отделение полиции и признался в содеянном. В судебном заседании орловец также свою вину признал полностью и раскаялся.

«По приговору суда орловец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Северного районного суда города Орла.

ИА «Орелград»