Поселение возрастом 1800 лет нашли под Орлом

Оно уже включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Областные власти включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области поселение Липовец 1. Оно датируется двумя периодами заселения: III-IV века нашей эры и XII-XIV века нашей эры. Объект расположен в Ливенском районе, на левом береге ручья Паниковец в бассейне реки Быстрая Сосна. Категория историко-культурного значения – объект культурного наследия федерального значения, вид объекта – памятник. Поселение обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов уже утвердил границы территории выявленного объекта археологического наследия и установил особый режим использования земельных участков в указанных границах. Он также приказал принять меры по государственной охране древнего поселения. Особый режим вводит запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.

В границах памятника запрещен вывоз грунта, распахивание плугом, разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле, а также находящихся на поверхности земли остатков сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и иные объекты) и предметов материальной культуры без специального разрешения. Под запретом размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта, любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника или нарушающие его визуальное восприятие.

Разрешается проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе научно-исследовательских археологических работ, установка информационных знаков и указателей, проведение мониторинга и землеустроительных работ. Доступ к объекту археологического наследия должен быть открытым. Иван Алтухов распорядился направить уведомления о введении особого режима собственникам и пользователям земельных участков, расположенных в границах территории древнего поселения, о чем будут уведомлены и местные власти.

ИА «Орелград»