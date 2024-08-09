Центр «Патриот-57» купит памятный воинский знак

Учреждение объявило о проведении запроса котировок.

Автономное учреждение Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот-57» известило о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Оно планирует приобрести для собственных нужд памятный знак «Населенный пункт воинской доблести». Напомним, такие звания присваиваются в соответствии с решениями Орловского облсовета народных депутатов и указом губернатора.

Цена контракта составит 300 тысяч рублей. Памятный знак должен представлять собой стелу в виде развернутого знамени, которая размещается на постаменте. Общая высота конструкции – 3,4 метра. Стилизованная лавровая ветвь, расположенная с торца стелы, должна заканчиваться звездой или двуглавым орлом. У подножия стелы – стилизованного знамени – размещается щит как символ доблестной защиты Отечества.

Согласно описанию, в верхней части щита должен быть изображен герб Орловской области, ниже – указ губернатора о присвоении почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести». Завершается надпись рельефом боевого оружия разных времен. К стеле ведет символичная гвардейская лента, выложенная из цветной брусчатки соответствующего цвета.

Особые требования предъявлены к материалам. Так, стилизованное знамя должно представлять собой облегченную пустотелую конструкцию каркаса из металла, облицованную гранитными плитами; постамент – армированный бетон, облицованный гранитными плитами; лавровая ветвь и звезда – композитный материал с окраской в цвет бронзы. Щит должен быть выполнен из гранитной плиты с чеканным рельефом с изображением герба Орловской области, текста указа губернатора о присвоении населенному пункту почетного звания и заставки боевого оружия.

Знак должен быть безопасным и отвечать требованиям ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации. Гарантийный срок на изготовленную стелу должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи оказанных услуг. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами исполнителя контракта.

ИА «Орелград»