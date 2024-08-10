МУП «Мценскфармация» приватизируют

Власти Мценска определились с условиями.

Администрация города Мценска издала постановление об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Мценскфармация». Способом приватизации местные власти выбрали преобразование МУПа в общество с ограниченной ответственностью «Мценскфармация». Его уставный капитал составит 12,819 миллиона рублей. Единственным учредителем станет муниципальное образование город Мценск, которому будет принадлежать 100 процентов уставного капитала.

До первого собрания участников ООО «Мценскфармация» на должности директора останется Надежда Другашова, руководитель МУП «Мценскфармация». Уставом создаваемого ООО не будет предусмотрено образование совета директоров или наблюдательного совета. Не предусмотрено и назначение ревизора. Директору МУПа предписано уведомить Федеральную налоговую службу России о начале процедуры реорганизации и разместить соответствующее уведомление в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В течение месяца о реорганизации должны быть уведомлены все известные кредиторы МУПа. В качестве учредителя ООО от имени города выступит управление по муниципальному имуществу. Ему же поручено внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Мценска. В состав приватизируемого имущества включено здание аптеки №8 площадью 395,2 квадратных метра. Кстати, оно является выявленным объектом культурного наследия, представляющего собой историко-культурную ценность.

Также в состав приватизируемого имущества включены гараж аптеки №8 площадью 29,2 квадратных метра, земельный участок площадью 566 квадратных метра, аптечный пункт при городской поликлинике и встроенное помещение в микрорайоне Коммаш. Среди движимого имущества указаны лифт, охранная сигнализация, кондиционеры, компьютеры, производственное и ассистентское оборудование, корпусная мебель и витрина для торгового зала, сейф и др.

ИА «Орелград»