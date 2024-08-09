ФАС посчитала орловские тарифы на мусор незаконными

Также подобные нарушения выявлены ещё в 22 регионах России.

Федеральная антимонопольная служба рассказала об итогах масштабной проверки тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как пишут «Ведомости», те или иные нарушения выявлены в 23 регионах страны.

Вошла в их число и Орловская область. Также в ЦФО проблемы с мусорными тарифами зафиксированы в Тульской, Костромской и Смоленской областях. При этом в Костромской ведомство уже добилось их снижения (по трём разным зонам оно составило 1,43%, 1,37% и 0,9%).

Известно, что благодаря незаконному завышению данных тарифов в минувшем году с граждан получили лишних 4,5 миллиарда рублей.

Конкретные претензии к Орловской области пока не озвучиваются. Однако к наиболее характерным нарушениям ФАС отнесло, в том числе, «завышение затрат на транспортирование ТКО, учтенных в тарифах региональных операторов». Также упоминается об «отсутствие оценки со стороны регионального органа регулирования использования регоператором средств, выделенных из федерального бюджета» и «нарушении методологии при проведении региональным органом регулирования корректировок необходимой валовой выручки».

ИА «Орелград»