На Орловщине выявили сомнительное молоко

Оно поступило из Московской области.

Как рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора, продукт продавался в Ливенском районе в деревне Здоровецкие Выселки. Молоко реализовывалось в магазине №58 местного районного потребительского общества.

Лабораторные исследования показали, что в молоке, произведённом ООО ПК «Айсберг-Плюс» из подмосковного Дмитрова, находятся растительные масла. Также там обнаружили жиры на растительной основе (стигмастерин, бета-ситостерин, кампестерин). Таким образом, продукция не смогла «дотянуть» до требований технических регламентов.

Ведомство известило об этом изготовителя и владельца продукции. На основании установленных фактов декларация о соответствии данного молока, оформленная ранее, признана недействительной.

Ранее стало известно, что эксперты выяснили, есть ли ГМО в Орловской области.

ИА «Орелград»