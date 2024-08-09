Суд вынес решение по делу о благоустройстве “Дворянки”

Подрядчика обязали устранить нарушения, связанные со строительством ливневой канализации.

Иск подала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, подрядчик (ООО “ТСК Элитный Сад”) обустроил там новое сооружение для отвода ливневых стоков. Оно находится со стороны Октябрьской улицы. Также компания отремонтировала существующую сеть ливневой канализации *с выпусками в реку Орлик).

При этом ООО “забыло” про проектирование и строительство очистных сооружений. Также не выдавалось разрешение на пользование Орликом в качестве места для сброса сточных вод.

Прокуратура потребовала исправить эту ситуацию. Суд удовлетворил иск.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

ИА “Орелград”