В Орле обсудят межевание участка на Московском шоссе

По данному адресу хотят построить автостоянку.

Администрация Орла назначила публичные слушания. Они состоятся 22 августа в 16:20 в управлении градостроительства (на Пролетарской горе, 7).

Участники обсудят «перераспределение земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040403:42 с земельным участком с кадастровым номером 57:25:0040403:44».

Известно, что по данному адресу (Московское шоссе, 120-А) находится торговый центр «Планета». Впрочем, номера данных участков «всплывали» ещё год назад.

Тогда горсовет внёс официальные изменения в правила землепользования и застройки Орла. Указывалось, что участок с номером 57:25:0040403:44 переводится из одной категории назначения («застройкп индивидуальными жилыми домами») в другую («делового, общественного и коммерческого назначения»). Причём — именно для последующего «перераспределения» с участком 57:25:0040403:44.

Конечной же целью преобразований называлась «организация гостевой стоянки».

В другом документе, размещённом на сайте мэрии, указывалось, что данные изменения вносятся по обращению «Исаева В. В.».

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ИА «Орелград»