В Орле на ярмарках будут собирать помощь для курян

Специальные палатки будут работать на этих выходных.

Такую информацию сообщили в пресс-службе администрации города.

Палатки «Своих не бросаем» будут работать на ярмарках выходного дня с 07:00 до 15:00. Завтра сдать гуманитарную помощь для жителей Курской области можно будет на Комсомольской площади и Приборостроительной улице. В воскресенье — только на Приборостроительной.

Также необходимое можно принести в ещё один пункт, расположенный в здании администрации Советского района Орла на Советской улице, 30.

Как пояснили в мэрии, прежде всего требуются зубные пасты и щётки, полотенца, жидкое мыло, шампуни, сухие и влажные салфетки, туалетная бумага, вода (желательно в ёмкостях по полтора литра), соки (в пакетах по одному литру), а также носки (мужские, женские и детские).

ИА «Орелград»