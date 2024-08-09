Орловщина приняла ещё 82 жителя Курской области

Всего в наш регион прибыло уже 343 эвакуированных гражданина.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Уточняется, что 118 прибывших — это несовершеннолетние.

Новые вынужденные переселенцы из приграничных районов Курской области прибыли в Орёл сегодня ночью. На железнодорожном вокзале их встретил лично губернатор.

Курян доставили в пункты временного пребывания. Их безопасность обеспечивали силами МЧС, а также добровольцев из «Бригады Катукова».

Также для эвакуированных в гостинице «Русь» (на улице Максима Горького, 37) открыли круглосуточный пункт приёма граждан. Здесь их всегда готовы встретить, направить в ПВР, оказать всестороннюю поддержку.

Кроме того, на данный момент на Орловщине для вынужденных переселенцев из Курской области начали работать специальные «горячие линии»:

по вопросам образования (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88;

по вопросам здравоохранения (обеспечение лекарствами, госпитализация): 8 (999) 604-08-09;

по вопросам социальной защиты: 8 (800) 100-00-01;

по вопросам миграции (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53.

ИА «Орелград»