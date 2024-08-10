Облсуд оставил в силе приговор о сбитом велосипедисте

Виновник происшествия проведет в колонии более 5 лет.

Орловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП. В первой инстанции оно рассматривалось Новодеревеньковским районным судом. Фигурант был обвинен в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженным с оставлением места совершения деяния. Действия жителя поселка Хомутово были квалифицированы по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

«Из материалов уголовного дела следует, что поздним весенним вечером, осужденный, управляя технически исправным автомобилем, двигаясь по проезжей части улицы и заметив двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, не предпринял мер к его безопасному обгону при свободной полосе, предназначенной для встречного движения», – пояснили в пресс-службе суда первой инстанции.

Кроме того, он не снизил скорость и не затормозил. В результате автомобиль сбил велосипедиста. Водитель, желая избежать ответственности, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия вместо того, чтобы вызвать скорую помощь или самостоятельно отвезти пострадавшего в ближайшую больницу. От полученных травм велосипедист скончался. В судебном заседании подсудимый вину не признал, но еще на стадии расследования выразил соболезнования сестре погибшего и выплатил ей 100 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

«При рассмотрении уголовного дела вина подсудимого в совершении действий по неосторожному причинению смерти велосипедисту, сопряженная с оставлением места совершения преступления, была доказана в полном объеме», – сообщили в Новодеревеньковском районом суде. Виновник ДТП получил наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Он и его защитник обжаловали приговор, но Орловский областной суд счел его законным и справедливым и оставил без изменения.

ИА «Орелград»