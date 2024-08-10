Под Орлом банку не дали забрать заложенный автомобиль

Требования к должнику суд оставил без удовлетворения.

Новосильский районный суд Орловской области лишь частично удовлетворил исковые требования АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» о взыскании с ответчика задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Как пояснили в пресс-службе райсуда, ответчиком выступил местный житель. Банк требовал взыскать с него задолженность по кредитному договору в размере 28 663 рублей 29 копеек. Но также он требовал обратить взыскание на транспортное средство, принадлежащее должнику.

Своих планов на автомобиль финансово-кредитная организация и не скрывала. Банк просил суд определить публичные торги в качестве способа реализации имущества, на которое обращено взыскание. В обоснование исковых требований истец указал, что кредитный договор с ответчиком был заключен в сентябре 2018 года. Мужчина получил взаймы 285 616 рублей 36 копеек, которые потратил на покупку транспортного средства. По версии банка, ответчик принятые на себя обязательства должным образом не исполнял, то есть не погашал долг своевременно и в полном объеме.

Поэтому банк обратился к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи на сумму 250 828 рублей 52 копейки. Кроме того, должнику были начислены проценты, сумма которых совпала с сумой искового требования. Долг, взыскиваемый по исполнительной надписи нотариуса, не был полностью погашен. Также не был погашен долг по заявленным в иске процентам. Поэтому банк просил его иск удовлетворить. Но суд сделал это лишь частично. Прежде всего, ответчик признал исковые требования банка в части взыскиваемой суммы процентов, то есть согласился заплатить указанную выше сумму 28 663 рубля 29 копеек.

Должник выступил против взыскания автомобиля. Он пояснил, что ранее Болховским районным судом уже было вынесено решение об обращении взыскания на заявленное транспортное средство. Словом, банк в данном случае просто опоздал. «Вступившим в законную силу решением Болховского районного суда уже обращено взыскание на заложенное имущество, – пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда. – Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем имеет преюдициальное значение и не подлежит оспариванию участвующими в рассматриваемом деле лицами».

ИА «Орелград»