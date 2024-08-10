Орловцев попросили предоставить жилье курянам

10.8.2024 | 17:36 Важное, Общество

Администрации городов выступили с обращением к жителям региона.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Также просьбу озвучил во время эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Безусловно, нужны, если у кого-то есть на предприятиях где-то общежития, какие-то другие места, куда можно размещать, пожалуйста, пишите. Это очень нужно, потому что сегодня большое количество людей переезжает от тех рисков, которые возникли на территории Курской области», – сказал Андрей Клычков.

Замгубернатора Владимир Ивановский сообщал, что квота для нашего региона около 1200 человек. По данным на полдень 10 августа уже прибыли 800. Поставлена задача максимально искать возможности для размещения.

Информацию об имеющемся жилье, которое можете предоставить возмездно и безвозмездно, можно передать по телефону +79534770547. Вы также можете обратиться в администрацию города Мценска по дополнительному номеру телефона 2-50-30, сообщила администрация в соцсетях.

ИА “Орелград”


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