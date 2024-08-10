Орловским заказчикам дали новые рекомендации

Областные власти расширили собственную методичку.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Методические рекомендации по приемке продуктов питания». Они были утверждены в 2019 году. Методичка получила дополнительные рекомендации на случай приемки товаров государственным заказчикам Орловской области, осуществляющим закупки. Отметим, что продукты закупают социальные учреждения, в том числе дома ветеранов, инвалидов и престарелых, геронтологические центры, школы, детсады, больницы и пр.

Ряд товаров, например, вода или молочная продукция, в последние годы был включен в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Заказчикам предписано отныне проверять такие товары на «предмет их регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, посредством бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК». Если поставленные товары не будут зарегистрированы в такой системе, заказчикам рекомендуется их не принимать.

Нарушения и недостатки в ходе проверок закупок регулярно выявляет Контрольно-счетная палата Орловской области. Напомним, что в этом году она провела, например, аудит отдельных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости. Было проверено семь учреждений, в том числе различные дома-интернаты и социально-реабилитационные центры. Аудит охватил закупки на общую сумму 76,75 миллиона рублей.

В ходе контрольного мероприятия было выявлено 59 нарушений действующего законодательства РФ в стоимостном выражении на сумму 22,12 миллиона рублей. Так, социальные учреждения попались на несоблюдении требований методических рекомендаций по применению методов определения начальной максимальной цены контракта. По ряду товарных позиций закупочные цены были более чем на 25 процентов ниже рыночных – говядина, молочные продукты и фрукты, – что вызывает сомнения в их качестве.

По результатам анализа закупочных цен на продукты питания в учреждениях Контрольно-счетная палата отметила значительный диапазон цен по одноименным товарным позициям. В отдельных случаях заключались договоры на поставку одноименной продукции с разницей в цене до 40-90 процентов, в том числе на говядину, сливочное масло, мясо цыплят, рыбу, гречневую крупу и овощи. Отмечали аудиторы и то, что в проверенных ими учреждениях фактически сложившиеся расходы на питание на 1 человека были ниже нормативной стоимости на 12-45 процентов.

ИА «Орелград»