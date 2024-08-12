В Орловской области усилят защиту систем видеонаблюдения

Поручение дано Орелтранссигналу.

Система фиксации нарушений правил дорожного движения на территории региона включает в себя 165 комплексов. Они позволяют не только принуждать к безопасности, но следить за потоками транспорта, выявлять отдельные машины и следить за их движением. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает в себя 115 камер видеонаблюдения, расположенных в местах массового пребывания людей на территории города Орла, а также серверное и иное сопутствующее оборудование. Информация поступает в подразделения МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии.

На совещании в администрации Орловской области 12 августа начальник УМВД Юрий Савенков поинтересовался, какие меры принимает КУ ОО «Орелтранссигнал», чтобы не допустить «проникновения тех же диверсантов в эту систему».

«Да, конечно, она защищена по всем стандартам, то есть проникновение в нее маловероятно», – заявил руководитель учреждения Егор Залыгин.

Ровно в такой логике рассуждали и курские товарищи, как и прежде белгородские, отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Но факт остается фактом. Поэтому сегодня стоит задача, на фоне уже случившегося, проработать со специальными службами усиление защиты от несанкционированного доступа к системам видеонаблюдения и «Безопасный город». Сегодня это имеет стратегическое значение для нашего региона, как и для других регионов», – отметил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”