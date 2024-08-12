Водители нарушили правил на 224 миллиона

12.8.2024 | 12:58 Новости, Происшествия

Таковы итоги первого полугодия, сообщил руководитель Орелтранссигнала.

ИА “Орелград”

Вопрос функционирования системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения обсудили на совещании в администрации региона 12 августа. Она включает 165 стационарных и мобильных комплексов.  Согласно предварительным данным, по результату работы оборудования за первые шесть месяцев 2024 года работниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УМВД  вынесено 295 546 постановлений на сумму штрафов 224,5 млн рублей.

Одним из перспективных направлений начальник КУ ОО “Орелтранссиграл” Егор Залыгин назвал фиксацию нарушений правил применения ремней безопасности.  В настоящее время за непристегнутыми пассажирами и водителями следят девять комплексов. Работа осуществляется на основании дислокации, разработанной сотрудниками ГИБДД по Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что основная задача – это не сбор штрафов, а принуждение водителей к соблюдению правил движения и обеспечение безопасности на дорогах региона.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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