На Орловщине втрое выросло число судебных социальных споров

Также отмечен рост судебных жалоб на нарушение прав потребителей.

В Орловском областном суде подвели итоги деятельности за первое полугодие 2024 года. В отчетном периоде наблюдался рост числа гражданских дел определенных категорий, поступивших в районные суды. Так, по сравнению с первым полугодием 2023 года, почти втрое выросло количество дел по социальным спорам. Оно увеличилось с 301 в 2023 году до 1153 в 2024 году, или на 852 дела, что составляет 283 процента.

Кроме того, по данным пресс-службы Орловского облсуда, на 33,3 процента по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество дел о защите прав потребителей – с 156 до 208 дел; на 40 процентов стало больше судебных споров, возникающих в ходе исполнительного производства – с 70 до 98; число споров о возмещении ущерба от дорожно-транспортного происшествия, кроме увечий и смерти кормильца, выросло со 199 до 208, или на 4,5 процента.

В облсуде отмечают, что по ряду категорий гражданских дел количество споров, наоборот, сократилось. Например, стало меньше исков о взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам. Год назад в суды на отчетную дату поступило 1635 дел данной категории, а в этом году – 1282. То есть их число уменьшилось на 21,6 процента. Кроме того, на 95,6 процента сократилось количество гражданских дел о взыскании страхового возмещения или выплат, на 30,5 процента – количество гражданских дел, связанных с землепользованием, на 21,4 процента – дел, возникающих из трудовых правоотношений, на 20 процентов – пенсионных споров, на 14,8 процента – дел, связанных с семейными правоотношениями, на 5,98 процента – дел, связанных с наследованием имущества.

«В отчетном периоде судами рассмотрено с удовлетворением заявленных требований, в том числе и частичным удовлетворением требований, 5878 дел, или 89,2 процента от числа рассмотренных с вынесением решения, – информирует пресс-служба облсуда. – Отказано в удовлетворении требований по 708 делам, что составляет 10,8 процента от числа рассмотренных дел с вынесением решения».

ИА “Орелград”