Бастрыкину пожаловались на фермера из Орловской области

Глава СКР России поручил организовать доследственную проверку.

На проблему обратили внимание соседи. Они записали видеообращение к председателю Следственного Комитета. Люди утверждают, что фермер использует бесплатный труд мигрантов, оскорбляет русских, выгуливает животных в местах памяти о героях Великой Отечественной войны. По их словам, фермер также уничтожил имущество соседей. Однако правоохранители на жалобы не реагируют, сообщили орловцы.

Александр Бастрыкин поручил главе Управления в Орловской области Петру Юдину провести проверку и ожидает доклад.

ИА “Орелград”