В группе «Орловский тыл» появился первый пост со списком от беженцев

13.8.2024 | 13:08 Важное, Новости, Общество

Власти решили использовать механизм адресной помощи.

https://t.me/orlovskiy_til

В списке указаны названия ПВРов и условные номера заявителей. Желающие помочь, могут оставить в комментариях свой телефон и указать, какую позицию купят и передадут. Далее с благотворителем свяжутся волонтеры и подскажут необходимую информацию. В списке  постельное белье, полотенца, одежда и обувь конкретных размеров, медикаменты.

За сутки существования канала у него уже более тысячи подписчиков. Они начали разбирать заказы.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регион из приграничных населенных пунктов приезжает до 300 человек ежедневно. На 12 августа прибыли более 1200 курян, треть из них – дети. Людей встречают, размещают в ПВР.

ИА “Орелград”


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