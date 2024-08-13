В группе «Орловский тыл» появился первый пост со списком от беженцев

Власти решили использовать механизм адресной помощи.

В списке указаны названия ПВРов и условные номера заявителей. Желающие помочь, могут оставить в комментариях свой телефон и указать, какую позицию купят и передадут. Далее с благотворителем свяжутся волонтеры и подскажут необходимую информацию. В списке постельное белье, полотенца, одежда и обувь конкретных размеров, медикаменты.

За сутки существования канала у него уже более тысячи подписчиков. Они начали разбирать заказы.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регион из приграничных населенных пунктов приезжает до 300 человек ежедневно. На 12 августа прибыли более 1200 курян, треть из них – дети. Людей встречают, размещают в ПВР.

ИА “Орелград”