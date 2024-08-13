Тысячи орловцев попросили сохранить им прожиточный минимум

Соответствующие ходатайства они подали в службу судебных приставов.

В Орловской области в первом полугодии 2024 года более 3000 граждан подали в службу судебных приставов ходатайства о сохранении им прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительных производств. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФССП. России. В ведомстве напомнили, что подача ходатайства может уберечь часть денег от взыскания в рамках исполнительного производства. Но важно помнить о том, что данная услуга не предоставляется автоматически. Должник сам обязан подать ходатайство.

Сделать это можно с помощью портала Госуслуг либо обратившись лично с заявлением в то подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Также можно обратиться к помощи робота Макса, который состоит на службе у приставов. Этот интерактивный помощник предложит заполнить заявление и подскажет, как сделать это правильно. Должнику необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять прожиточный минимум, наименование и адрес банка.

«К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, – пояснили также в УФССП. – Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению. Судебный пристав рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения».

Право на сохранение прожиточного минимума законом предоставлено не всем категориям должником. Норма не распространяется на задолженность по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

«Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию или Социальный фонд РФ», – добавили в службе судебных приставов.

ИА “Орелград”