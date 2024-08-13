В Орле могут установить дополнительные укрытия

«В случае необходимости».

Начальник управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин рассказал «Вести-Орел» об установленных конструкциях и их безопасности. По его словам, стены и крыши изготовлены из высокопрочного бетона толщиной более 20 сантиметров.

«В принципе, бояться ничего не нужно. Если осколки полетят в сторону этого укрытия, то надежно можно укрыться в нем», – пояснил Александр Костин.

Пять укрытий расположили около сквера Ермолова, сквера Комсомольский, у театра на площади Ленина, в парке Победы, в детском парке.

«Если ситуация будет усложняться, то будет принято решение по увеличению количества данных укрытий на территории города Орла», – сообщил Александр Костин.

По его словам, в укрытии могут находиться до 30 человек. Однако он не рекомендовал бежать туда за сотни метров.

«Конечно, смысла нет, но те люди, которые находятся близко, могут в нем укрыться», – пояснил Александр Костин. Если атака застигла на улице, спрятаться можно в подъезде, переходе, различных зданиях, но нужно выбрать место подальше от окон.

«Хотелось бы обратиться к жителям города Орла, гостям города, чтобы данные укрытия, которые расположены у нас в многолюдных местах, использовали только при необходимости и не превращали их в общественные туалеты».

Отметим, с аналогичным обращением ранее выступал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он пообещал сурово наказывать тех, кто использует укрытия не по назначению. Конструкции собираются оснастить камерами наблюдения и обеспечить освещением.

ИА “Орелград”