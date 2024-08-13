Орловцам объяснили, кого предупреждают о беспилотниках

И почему не воют сирены.

На вечный вопрос, который постоянно задают властям в соцсетях, ответил в интервью «Вести-Орел» начальник управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин.

«Если наши средства ПО видят летящие ракеты, мы будем запускать сирены на территории любого муниципального образования Орловской области, – пояснил Костин. – По беспилотным летательным аппаратам, так как они в основном нацелены на объекты энергетики, принято решение оповещение проводить в случае опасности. Но без запуска сирен. Оповещаются по телефонам и сообщениям должностные лица предприятия, которые находятся под угрозой атак беспилотных летательных аппаратов».

При запуске электросирен жители региона должны включить радио или телевизор, там будет транслироваться сообщение о порядке действий.

«Если вы не успели спуститься ни в подвал, ни в защитное сооружение и остались в здании, то нужно найти место безопасное в помещении, где нет окон», – сказал Александр Костин.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа два беспилотника попали в дом в Болховском микрорайоне. Была сильно повреждена кухня одной из квартир, а также около 20 оконных блоков на верхних этажах. Эксперты проводят обследование здания. Специальная комиссия составила акты поврежденного имущества, сообщал глава Орловского округа. Семье, которая проживала в наиболее пострадавшей квартире, предоставили жилье. Проведение ремонта взял на себя застройщик.

ИА “Орелград”