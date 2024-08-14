Орловцам разрешат бить американскую норку

В регионе стартует выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные угодья.

На территории Орловской области близится к открытию на пушных животных. Она будет разрешена в следующие сроки: на зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку – с 15 сентября 2024 года по 28 февраля 2025 года; на хоря лесного, куницу, норку американскую и белку – с 15 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года; на бобра – с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года. Как пояснили в региональном управлении экологического надзора и природопользования, прием заявлений на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Орловской области будет осуществляться с 19 августа 2024 года.

Подать заявление на выдачу разрешения можно в многофунциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, но получить его возможно только в управлении экологического надзора и природопользования, расположенном на улице Сурена Шаумяна в Орле. Также можно подать заявление через Единый портал государственных услуг с получением разрешения почтовым отправлением, либо в управлении. Для оформления разрешения на охоту необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей. Получить его можно и по доверенности.

Разрешения на добычу косули европейской между физическими лицами, которые планируют поохотиться в общедоступных охотничьих угодьях на территории Орловской области, будут распределены по жребию. Всего планируется распределить разрешения на добычу 34 косуль на территории девяти районов: Болховского, Должанского, Залегощенского, Колпнянского, Краснозоренского, Ливенского, Малоархангельского, Новодеревеньковского и Покровского районов. Охотникам разрешат добыть 27 косуль в возрасте до 1 года и 7 косуль в возрасте старшего 1 года.

Распределение между заявителями разрешений на добычу косули европейской пройдет посредством жеребьевки в определенном соотношении. Так, 50 процентов или 17 разрешений будут распределены между гражданами, добровольно участвующими в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки и норки американской. Жеребьевка состоится 26 августа. Оставшиеся 50 процентов, что также составляет 17 разрешений, будут распределены между всеми остальными заявителями. Для них жеребьевка назначена на 9 сентября. Участникам жеребьевки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и охотничий билет.

ИА “Орелград”