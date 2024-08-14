«Кванториум» в Орле оказался в «неудовлетворительном состоянии»

Отчет КСП и эксплуатация показали качество “освоения” средств.

Вопрос состояния здания «Кванториума», который открыли в горпарке Орла, обсудили на заседании комитета Орловского областного Совета 13 августа.

«Не могу привыкнуть к таким вещам: хвалились, рапортовали, министра туда возили, а объект непригоден для того, чтобы принимать детей, – поделился эмоциями в соцсетях председатель комитета Сергей Потемкин. – Как выйти из этой ситуации и поправить дело? Пытались сегодня понять механизм того, кто должен нести ответственность за нерациональное использование бюджетных средств, кто подписал акты приемки объекта. И почему никто не понес наказания за это».

Проблемы, можно сказать, классические. Как и в некоторых отремонтированных орловских больницах, течет кровля, проблемы с отоплением и оставшимися недоделками.

Как ранее писал «Орелград», при проверке Контрольно-счетная палата Орловской области выявила нарушения Федерального закона о закупках в части порядка авансирования работ, приемки и графиков выполнения. В проектно-сметную документацию уже в процессе реализации внесли 23 правки по объемам и видам работ. И на этом проектировщику нельзя останавливаться. Ему направили требование о необходимости уточнения расчетов по энергоэффективности и внесении изменений в документацию для приведения помещений в соответствии с требованиями СанПин.

Напомним, область выкупила здание бывшего клуба в городском парке. Его решили превратить в современный детский технопарк. Объем средств – 68,046 миллиона рублей. Контракт на работы был заключен летом 2022 года. Победителем и единственным участником электронного аукциона было курское ООО «Стройкомплект». В сентябре 2023 года губернатор сообщил об открытии «Кванториума».

«Стройкомплект» строит ДК в Бакланово. Есть вероятность срыва сроков. Эта же компания получила контракты на ремонт 32 лицея и гимназии 39 в Орле. По данным kartoteka.ru, ООО “Стройкомплект” зарегистрирован в Курске в 2014 году. Микропредприятие специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Директор и учредитель – Ольга Кофонова.

ИА “Орелград”