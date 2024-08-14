Орловцев расспросят о том, на что они тратят время

Необычное статистическое наблюдение пройдет в регионе.



Как сообщает Орелстат, выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением пройдет в Орловской области в период с 16 августа по 5 сентября 2024 года. Проводится оно во исполнение постановления правительства РФ. Основная задача заключается в получении официальной статистической информации о затратах времени на выполнение различных видов деятельности. Так, статистики узнают, как и сколько времени орловцы тратят на работу, на ведение личного подсобного хозяйства, выполнение домашних обязанностей.

Узнают, сколько времени у жителей региона занимает участие в образовательных программах, уход за детьми и их воспитание, сколько времени тратят они на свой собственный досуг, сколько – на Интернет и сколько отдают его для участия в общественной и волонтерской деятельности. Опрос населения будет проведен по основным социально-демографическим группам. По домам пройдут интервьюеры, которые лично опросят граждан.

«Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта, – подчеркнули в Орелстате. – На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

В целом по России указанным наблюдением будет охвачено более 45 тысяч домохозяйств, опросы пройдут во всех регионах. В Орловской области обследованию подлежат 350 домохозяйств, отобранных случайным образом. Интервьюеры посетят 224 домохозяйства в городах и 126 – в сельской местности. Больше всего домохозяйств будет обследовано в Орле – 98, Орловском муниципальном округе – 42, Ливнах, Мценске и Свердловском районе – по 28.

ИА “Орелград”