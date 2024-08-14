Условия присвоения статуса ветерана труда уточнили

Внесены изменения в типовой регламент, действующий с 2016 года.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по установлению статуса ветерана труда и ветерана труда Орловской области. Последний действует с 2016 года. Поправки зарегистрированы в главном правовом управлении администрации губернатора и правительства. Их обзор провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«Уточнено, что документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных», – говорится в аналитическом обзоре документа.

Также поправками определены особенности выполнения административных процедур в электронной форме. Так, при поступлении такого заявления сотрудник уполномоченного учреждения обязан сверить данные из документов, направленных при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг или информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр», с данными, указанными в заявлении.

Сотрудник обязан направить заявителю электронное уведомление о получении заявления с указанием даты представления в учреждение необходимых документов. Он же направляет межведомственные запросы в органы государственной власти для получения документов и сведений, а также информации, влияющей на право заявителя на получение статуса ветерана труда. О принятом решении заявителя должны своевременно информировать в электронной форме. Еще одной поправкой установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

ИА “Орелград”