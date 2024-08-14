Приставы помогли орловцу «выбить» зарплату

Работодатель отказывался платить даже по решению суда.

В Орловской области судебные приставы применили к одной из местных организаций меры принудительного взыскания, поскольку она отказывалась добровольно выплатить заработную плату своему бывшему работнику. Даже решение суда первоначально не повлияло на действия работодателя. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП, работник был вынужден обратиться в суд. В иске он указал, что отработал положенный срок, но зарплату не получил.

Суд удовлетворил требования истца и обязал работодателя погасить задолженность по заработной плате, а также выплатить работнику компенсацию за неиспользованные дни отпуска и компенсацию морального вреда, а всего – 100 тысяч рублей. Исполнительное производство было заведено в Советском РОСП города Орла, о чем приставы уведомили организацию. Работодателя также предупредили об ответственности за неисполнение решения суда.

«Однако руководство компании не торопилось оплачивать задолженности, – сообщает пресс-служба УФССП. – Судебный пристав установил расчетные счета организации и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках. Таким образом, задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме, а права гражданина восстановлены. Кроме того, из-за несвоевременного исполнения требований исполнительного документа работодатель понес дополнительные расходы в виде исполнительского сбора».

Ранее прокуратура Орловской области сообщала, что в первом полугодии 2024 года были удовлетворены 42 исковых заявления прокуроров, поданных в защиту трудовых прав граждан, на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

«Прокурорами принимались меры к установлению в суде фактов трудовых отношений с гражданами, с которыми работодателями не были заключены трудовые договоры, в судебном порядке взыскивались положенные работникам в соответствии с трудовым законодательством выплаты», – уточнили в надзорном ведомстве.

ИА “Орелград”