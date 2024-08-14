В Орловской области выявили передозировку химикатов

Нарушения вскрыли в рамках внеплановой проверки.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, орловский предприниматель понес наказание за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Само нарушение было выявлено в ходе проведения внеплановой документарной проверки. Она коснулась главы крестьянско-фермерского хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Проверяющие использовали данные, внесенный в Федеральную государственную информационную систему «Сатурн».

Мониторинг показал, что ИП проводил химическую обработку сельскохозяйственных культур, а именно посевов озимой пшеницы и рапса. При этом он применял гербициды определенных марок с превышением дозировок на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

«В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель применял на посевах озимого рапса фунгицид Тебузол ВЭ на земельных участках также в Свердловском районе, – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Однако, согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, данный пестицид не зарегистрирован для использования на озимом рапсе».

По мнению проверяющих, фермер нарушил требования Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». На него было заведено административное дело по статье 8.3 КоАП РФ, он уже привлечен к ответственности в виде штрафа. Согласно санкциям указанной статьи, штраф для граждан установлен в размере от 1000 до 2000 рублей; для должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 2000 до 5000 рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток); для юридических лиц – от 10 000 до 100 000 рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

ИА “Орелград”