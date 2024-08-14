Родители мужчины, спасавшего Поддубного, переехали в Орловскую область

Сын пытался пробиться к близким и помогал всем, кому мог.

Супруги Рыльские несколько дней прятались в подвале. Постоянно были слышны выстрелы, свист и взрывы, рассказал Виктор «Вести-Орел». Не было ни связи, ни света. А в это время к ним в город пытался пробиться сын. Николай, как только услышал о боях в Судже, сразу выехал из Москвы.

Но проехать с первой попытки не получилось и с четвертой тоже. По дорогам разбросаны мины, гремели взрывы, машины атаковали дроны. Но каждая попытка была важной. Николай эвакуировал тех, кому удалось выбраться. Так однажды волонтеры передали ему раненого мужчину – военкора Евгения Поддубного. Он был сильно обожжен, окровавленная одежда прилипла к телу. По дороге Николай отвлекал военкора разговорами, чтобы удержать в сознании.

Волонтеры уговорили семью Рыльских покинуть свой дом. Позже удалось встретиться с сыном. Мать говорит, что он побелел и поседел за это время. Лидия и Виктор обживаются в Ливнах. Их приняли родственники.

Всего в Орловскую область, по данным на 13 августа, приехали почти полторы тысячи курян. Тех, у кого в регионе нет родственников, расселяют в пункты временного размещения.

ИА “Орелград”