Детям курян предоставят места в орловских детсадах, школах и вузах

Такую задачу поставил губернатор Андрей Клычков.

«Мною поставлена задача обеспечить предоставление мест в школах и детских садам детям, чьи семьи вынужденно покинули приграничье – по желанию родителей», – заявил глава региона в ходе вечернего эфира в соцсетях 14 августа.

По его словам, с Минобразования прорабатывается возможность поступления в наши вузы и сузы студентов из Курской области.

По данным на 14 августа в регион прибыли полторы тысячи человек из приграничных территорий, треть из них – дети. Почти 800 переселенцев находятся в пунктах временного размещения. Остальные нашли иное жилье.

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ИА «Орелград»