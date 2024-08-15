Детям курян предоставят места в орловских детсадах, школах и вузах

15.8.2024 | 10:15 Новости, Образование

Такую задачу поставил губернатор Андрей Клычков.

ИА “Орелград”

«Мною поставлена задача обеспечить предоставление мест в школах и детских садам детям, чьи семьи вынужденно покинули приграничье – по желанию родителей», – заявил глава региона в ходе вечернего эфира в соцсетях 14 августа.

По его словам, с Минобразования прорабатывается возможность поступления в наши вузы и сузы студентов из Курской области.

По данным на 14 августа в регион прибыли полторы тысячи человек из приграничных территорий, треть из них – дети. Почти 800 переселенцев находятся в пунктах временного размещения. Остальные нашли иное жилье.

Если вы готовы предоставить квартиру или дом курянам, безвозмездно или за умеренную плату, звоните  +79534770547.

ИА «Орелград»


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