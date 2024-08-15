В Орле под домашний арест отправили начальницу муниципального учреждения

Женщину обвиняют в превышении полномочий при покупке квартир.

Об избранной судом мере пресечения рассказали в СУ СК России по Орловской области. В отношении подозреваемой продолжают осуществлять комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы, уточнили в ведомстве.

В основу уголовного дела легли материалы УФСБ. Руководитель МКУ «Жилищное управление г. Орла» допустила закупку квартир для сирот и переселения из аварийного жилья по значительно завышенным ценам. Предварительно, с сентября 2021 по март 2023 года переплатили более 23,9 млн рублей. Эти средства могли бы пойти на покупку квадратных дополнительных метров для нуждающихся.

ИА «Орелград»