Факты незаконной продажи зерна вскрыли в Орловской области

Партии зерна были введены в оборот без сопроводительной документации.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало оперативные данные о контроле за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. Всего в текущем году специалистами ведомства было проведено 433 контрольных мероприятия, в рамках которых было выявлено 397 правонарушений. Как пояснили в ведомстве, в основном нарушается порядок реализации зерна. Выявить нарушения специалистам помогает мониторинг данных, внесенных в Федеральную государственную информационную систему «Зерно».

На днях именно анализ информации, содержащейся в программах ФГИС «Зерно», позволил выявить очередное нарушение, допущенное в Орловской области. Речь идет о компании «Орелагроактив», имеющей статус сельхозтоваропроизводителя. По данным ТУ Россельхознадзора, компания выпустила в обращение 354,8 тонн пищевого зерна. Но сделала она это без подтверждения соответствия отгруженных партий продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и принятия декларации о соответствии.

«Кроме того, установлено, что ООО «Орелагроактив» допустило выпуск в обращение двух партий зерна в общем количестве 449,9 тонн без указания в сопроводительных документах идентификации зерна (СДИЗ) сведений о декларациях о соответствии, – сообщает ведомство. – ООО «Орелагроактив» объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

ТУ Россельхознадзора добавили, что всего в 2024 году проконтролировано 5,1 миллиона тонн зерна. Из них 47,3 тысячи тонн было реализовано без деклараций о соответствии, а еще 60,6 тысячи тонн зерна – без указания в СДИЗ сведений о декларациях о соответствии. По итогам контрольных мероприятий в целом в этом году объявлено 1289 предостережений.

ИА “Орелград”