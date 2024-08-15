Утвержден новый размер платы за посещение детсадов

15.8.2024 | 11:21 Новости, Образование, Экономика

Постановление правительства Орловской области подписано 14 августа.

ИА “Орелград”

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях  изменится с января 2025 года. В сельских детсадах – 1558 рублей, в городских округах – 2131 рубль.  Стоит отметить, что итоговый платеж зависит от статуса организации, количества посещаемых ребенком дней.

Для сравнения, в 2021 году средняя плата в детсадах в районах была 1281 рубль, по городским округам – 1758 рублей.

ИА “Орелград”

 


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Орелград. 2024 год

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