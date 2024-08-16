Клычков прокомментировал информацию о диверсантах

16.8.2024 | 13:35 Важное, Новости, Происшествия

«Безусловно, это фейк», – глава Орловской области записал видеоответ на обращения граждан.

Фото: УФСБ по Орловской области

По его словам вопросы поступают с 15 августа.

«Вот сегодня опять очередная волна.  В Ливнах, Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Безусловно, это фейк».

Губернатор предположил, что кто-то может распространять слухи по наивности. Не исключил возможность целенаправленных действий.

«Мы все прекрасно понимаем, что враг пытается посеять панику, запускать фейки. Вся официальная информация будет доводиться до всех наших жителей. Так что не поддавайтесь на эти провокации».

Андрей Клычков призвал спокойно жить и работать.  По словам главы региона, все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности. Соответствующие службы заняты обеспечением безопасности.

ИА “Орелград”


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