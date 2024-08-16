Орловцев предостерегли от покупки животных через соцсети

С предостережением выступило ветеринарное управление.



Управление ветеринарии Орловской области обратилось к жителям региона с предостережением. Ведомство сообщает, что в последнее время в регионе в районных газетах и на страницах социальных сетей все чаще появляются объявления о реализации как продукции животноводства, так и живых животных. Специалисты считают, что авторами подобных объявлений являются владельцы животных и продукции, уклоняющиеся от обязательных ветеринарно-санитарных мероприятий и занимающиеся нелегальным производством. Следовательно, приобретение товара у них может обернуться неприятностями.

«Если вы приобретаете такие продукцию и животных, то учтите, что они могут быть источником опасных заболеваний как для животных, так и для человека, – предупреждает управление ветеринарии Орловской области. – Категорически запрещено приобретать и употреблять в пищу продукцию животноводства, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу, а также полученную от животных, которые не исследованы и не были вакцинированы».

Это касается и живых животных, ведь существует немало заболеваний, общих для них и человека. Ветеринары, например, говорят, что наиболее распространенными и опасными заболеваниями для людей, передающимися от животных, являются: бруцеллез, сальмонеллез, лептоспироз, туберкулез, сибирская язва, бешенство, оспа, грипп птиц и т.д. Нет гарантии, что продаваемое через соцсети животное не является носителем одного из таких заболеваний.

«Продукция, выработанная кустарным способом, без проведения необходимых экспертизы и исследований несет риски пищевых отравлений, – добавили в управлении. – Граждане, не приобретайте животных и продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, у сомнительных продавцов, а также в местах несанкционированной торговли», – призывает управление ветеринарии.

ИА “Орелград”