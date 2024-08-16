Матери погибшего орловца вручили орден военнослужащего

Церемония состоялась 5 августа в военном комиссариате Колпнянского и Должанского районов.

Рядовой Игорь Кобыльский указом президента за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества (посмертно). Принимала серебряный крест мама военнослужащего Галина Денисова, сообщает газета «За изобилие».

Мужчина подписал контракт в ноябре 2023 года. Уже через месяц родные узнали о его ранении. Они навестили мужчину в белгородском госпитале. Игорь строил планы и воспринимал случившееся как пустяк. Но через некоторое время состояние ухудшилось и он скончался.

Игорь Кобыльский родился 17 октября 1980 года в Донецке. Когда ему было 10 лет, семья переехала в село Дровосечное Колпнянского района. После службы в армии женился. У него двое взрослых детей, которые сейчас живут в Орле. Мужчина работал в сельхозпредприятии «Заря». Коллектив ценил его за доброту, отзывчивость и спокойный характер.

ИА “Орелград”