Более десяти домов в Лужках остались без горячей воды

16.8.2024 | 10:58 ЖКХ, Новости

О причинах рассказали в администрации города Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Со ссылкой на ОАО «Орелгортеплоэнерго» чиновники информируют, что из-за утечки в подземной системе и остановки котельной прекращена  подача горячей воды потребителям по адресам:

  • ул. 6 Орловской дивизии, дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
  • ул. Узловая, дома 1, 2, 3, 4.

На месте работает бригада «Орелгортеплоэнерго» в составе шести человек и трёх единиц техники. Ремонтные работы планируется завершить сегодня до 21:00. Предстоит заменить четыре участка трубопровода длиной по 30 метров каждый, как для отопления, так и для подачи горячей воды, говорится в сообщении.

ИА “Орелград”

 


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