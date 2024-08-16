Более десяти домов в Лужках остались без горячей воды

О причинах рассказали в администрации города Орла.

Со ссылкой на ОАО «Орелгортеплоэнерго» чиновники информируют, что из-за утечки в подземной системе и остановки котельной прекращена подача горячей воды потребителям по адресам:

ул. 6 Орловской дивизии, дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

ул. Узловая, дома 1, 2, 3, 4.

На месте работает бригада «Орелгортеплоэнерго» в составе шести человек и трёх единиц техники. Ремонтные работы планируется завершить сегодня до 21:00. Предстоит заменить четыре участка трубопровода длиной по 30 метров каждый, как для отопления, так и для подачи горячей воды, говорится в сообщении.

ИА “Орелград”