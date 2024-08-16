Орловцам запретили тратить субсидии на ипотечные пени

Областные власти скорректировали условия соцподдержки.

Правительство Орловской области внесло изменения в правила предоставления субсидий многодетным семьям на приобретение жилья. Они были утверждены в конце 2023 года. Согласно им, субсидии также могут предоставляться на приобретение объекта долевого строительства, на создание объекта индивидуального жилищного строительства, по сути, на строительства дома, и на оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотечным кредитам.

Обновленная редакция документа гласит, что отныне жилищная субсидия не может использоваться на уплату процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотечному кредиту. При этом оставлены в силе предыдущие запреты. В частности, субсидия не может быть использована на приобретение жилья у супруга или супруги, детей, том числе усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков и родителей, в том числе усыновителей.

Также нельзя тратить субсидию на оплату земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома или его части. Кроме того, власти увеличили срок оформления жилья, приобретенного многодетными семьями. Раньше на оформление приобретаемого жилья или построенного дома в общую собственность всех членов многодетной семьи отводилось не более 25 месяцев со дня получения свидетельства о праве на получение субсидии. Теперь срок увеличен до 30 месяцев.

Условием получения субсидии является то, что многодетная семья должна быть поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Если на учет она поставлена после 1 марта 2005 года, то применяются те же основания, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Обязательно наличие официального статуса многодетной семьи и проживание родителей в многодетной семье на территории Орловской области не менее 5 лет на день подачи заявления о предоставлении субсидии. Кроме того, при обработке заявления чиновники проверят, не получала ли уже многодетная семья иную государственную поддержку на улучшение жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов или земельного участка в порядке, установленном Законом Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков».

ИА “Орелград”