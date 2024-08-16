Орловцев ожидает увеличение утильсбора за автомобили

Новые правила расчета сбора могут вступить в силу уже с 1 октября 2024 года.

Минпромторг РФ подготовил проект увеличения утилизационного сбора на автомобили, причем новые правила могут вступить в силу уже с 1 октября 2024 года. Проект также устанавливает пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на период до 2030 года. Об этом жителей Орловской области информирует Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. Утилизационный сбор уплачивается на все автомобили, как произведенные в России, так и импортные. Размер сбора зависит от базовой ставки и коэффициента, установленных в зависимости от характеристик транспортного средства и категории плательщика.

«Предложения по увеличению утильсбора направлены на увеличение спроса на автомобили, произведенные в нашей стране, – считает Людмила Проняева, профессор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. – Ввезенные из-за рубежа авто с октября 2024 года покупать станет невыгодно, а к 2030 году это станет экономически нецелесообразным».

Изменения затронут граждан, которые ввезут в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Уплачивать утилизационный сбор им не нужно. Но если собственник решить продать такой автомобиль, то утилизационный сбор придется уплатить. И тут стоит знать, что для ввезенных для личного пользования машин с двигателем объемом больше 3 литра коэффициенты при расчете сбора планируется увеличить в 2 раза.

Если автомобиль приобретен за рубежом для дальнейшей перепродажи, то с 1 октября 2024 года размер указанного сбора может возрасти на 70-85 процента. Впоследствии до 2030 года его будут ежегодно увеличивать еще на 10-20 процентов. Эксперты привели простой пример: для легковых автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра, приобретенных для перепродажи, размер утильсбора вырастет с 306 000 до 556 200 рублей. К 2030 году он может возрасти уже до 1 172 400 рублей. Для электромобилей и гибридов ставки по утильсбору начнут расти с 1 января 2025 года: за новые электромобили – 667 400 рублей, за электромобили старше 3 лет – 1 174 000 рублей.

«В связи со снижением производства автомобилей в стране и ростом их поставок из Китая, вышеуказанные меры направлены на то, чтобы зарубежные автопроизводители переносили производство на территорию России и тем самым создавали новые рабочие места и увеличивали налоговые поступления в бюджет», – говорит Людмила Проняева. По оценкам эксперта, в настоящее время на авторынке России представлены более 50 китайских марок автомобилей, но производство полного цикла организовано только компанией Haval.

ИА “Орелград”