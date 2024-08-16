В Орле трамваи временно заменят автобусы

Электротранспорт перестанет ходить из-за ремонтных работ.

Вагоны перестанут курсировать в Железнодорожном районе. С 16 августа начинается ремонт тепломагистрали в переулке Трамвайном, сообщает администрация Орла. На маршруты пустят автобусы №1Т и №4Т, которые будут ходить от вокзала до трамвайного депо и 35 школы соответственно. №3Т поедет от улицы Пушкина к заводу им. Медведева.

В соцсетях пишут, что движение по улице Пушкина уже перекрыто и для автомобилистов. Орловцам рекомендуют искать пути объезда.

ИА “Орелград”