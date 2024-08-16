Суд не поверил выводам КСП о строительстве детсада

Арбитраж посчитал, что аудиторы не уполномочены проверять достоверность сметы.

Довольно любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Он изучил иск муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» к компании «Авилон» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1,86 миллиона рублей. Истец указал, что указанная фирма на основании муниципального контракта построила в Орле здание детских яслей. Функции заказчика были возложены на МКУ «ОМЗ». Объект был построен, принят, оплачен и сдан в эксплуатацию.

Однако затем строительство проверила Контрольно-счетная палата Орловской области. Она выявила нарушения и предписала заказчику взыскать с подрядчика необоснованно израсходованные денежные средства «в связи с завышением подрядчиком сметной стоимости работ по устройству потолков». Представитель фирмы возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что работы приняты и оплачены заказчиком в пределах цены контракта с учетом их стоимости, учтенной в проектно-сметной документации, которая прошла надлежащую проверку в рамках государственной экспертизы

Поясним, что речь идет о детском саду, построенном на улице Ливенской в рамках нацпроекта. По версии КСП, подрядчику были неправомерно оплачены фактически невыполненные работы, в том числе по устройству подвесных потолков типа «Армстронг» на сумму 1,86 миллиона рублей. В ходе контрольного мероприятия выборочно были проведены осмотр и замеры объемов работ, выполненных на объекте строительства, в ходе которых производилась фотофиксация.

Суд установил, что проектно-сметная документация была изготовлена ОАО «Гражданпроект», который является профессиональным проектировщиком. Результатом экспертизы проектной документации стало положительное заключение, которое не обжаловалось и не было признано недействительным. И тут суд указал, что Контрольно-счетная палата «не уполномочена проверять достоверность сметной стоимости строительных работ, определенной на этапе проектирования, а равно требовать от учреждения применения и корректировки сметных нормативов и расценок, надбавок, учтенных в проектной стоимости строительства и начальной максимальной цене контракта, при исполнении контракта и расчетах за фактически выполненные и принятые работы».

Арбитраж также отметил, что спорные работы были приняты заказчиком без замечаний по качеству и объему. А их стоимость не превышает стоимость, согласованную контрактом, что подтверждается подписанными актами о приемке выполненных работ. По мнению суда, истец не доказал наличия неосновательного обогащения ответчика. Акт проверки КСП суд признал недостаточным доказательством по делу, поскольку он «не является основанием для взыскания с ответчика части полученных за выполненные работы и использованные материалы денежных средств».

«Названный акт не подтверждает выполнение работ в отступлении от заявленного качества, – следует из решения суда, отказавшего в удовлетворении иска. – Учреждение приняло выполненные обществом работы и подписало соответствующие акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат без возражений и претензий относительно объема, качества и стоимости выполненных работ».

ИА “Орелград”