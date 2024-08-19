На Орловщине ребёнка с диабетом не обеспечили медизделиями

Вопрос пришлось решать через суд.
Нарушение выявила Мценская межрайонная прокуратура.
Оказалось, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья не был вовремя обеспечен положенными ему по закону медицинскими изделиями. Ему не смогули предоставить устройства для инфузии и резервуары к инсулиновой помпе.
Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному департаменту здравоохранения. Требования удовлетворили.
На данный момент права несовершеннолетнего орловца восстановлены, сообщили в надзорном ведомстве.
ИА «Орелград»